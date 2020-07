1963 őszén, a Frankfurti Autószalonon mutatták be a Porsche új sportautóját, amit aztán ’64-től 901 néven gyártani is kezdtek. A Peugeot azonban jelezte, hogy a három számból álló típusjelzést, a közepén egy nullával már levédette, ezért a Porsche 911-re módosította a típus nevét. Három évvel a premier után megérkezett a 911S is, melyben a 2 literes, hathengeres boxermotor már 130 helyett 160 lóerős lett. Mert mindig van szükség egy gyorsabb és erősebb 911-re.

1969-ben gurult le a szalagról ez a Porsche 911S, melyet a picivel később, a C sorozatban megjelenő 2,2 literes boxermotorral szereltek. Ez már 180 lóerőt ad le 6500-as fordulaton és 200 Nm nyomatéka van 5200-tól. 7,5 másodperc alatt gyorsul 100-ra és 230 km/óra a végsebessége. Könnyen felismerhető az ötküllős Fuchs felnikről és az ötsebességes dog leg váltóról. Ez az, amiben az egyes balra lent található, hogy a 2-es és 3-as fokozat között gyorsabb legyen az átjárás.

Tökéletesre restaurálták a mandarin színű prototípust, mely igazából nem sokban tér el egy hagyományos 911S-től. Az autót már a végső teszteléshez használta a fejlesztőközpont, aztán eladták a Porsche Cars America-nak, akik a helyi előírásoknak megfelelő lámpákkal és lökhárítókkal szerelték fel az autót. Később újra Európába került az AM-FM sztereó rádióval, gyári szerszámkészlettel és hiánytalan dokumentációval rendelkező 911S prototípus. Most pedig több mint 50 milliót remélnek tőle a Sotheby’s aukcióján.