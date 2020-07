A Halálos iramban első része 2001 júniusában jelent meg az Egyesült Államokban és hamar rendkívül népszerű lett, a 38 millió dollárból készült film több mint 200 millió hozott vissza. Azóta már az autók is ikonikussá váltak, különösen a Paul Walker által alakított Brian O’Conner narancssárga Toyota Suprája.

A filmben szereplő autót még 2015-ben árverezték el több mint 50 millió forintnak megfelelő összegért és ma egészen biztosan többet ér. Közben már a negyedik generációs Toyota Supra gyári állapotában is is hatalmas érték lett, de még mindig sokan vágynak egy pontosan olyan tuningolt Suprára, amilyen Briané. Most megkaphatják.