Angliában kevés kelendőbb autó volt a Ford Cortinánál a ’70-es években, ezt fejelték meg a versenypályán elért sikerekkel. Hasonló sikert vártak a Ford Sierrától is, mely szintén hosszmotoros és hátsókerék-hajtású, a különböző karosszériaváltozatok közül pedig mindenki megtalálta az életéhez legjobban passzolót. A Sierrák netovábbja pedig az RS Cosworth.

1983-ban nevezték ki a Ford Motorsport európai részlegének élére Stuart Turner-t, aki úgy látta, hogy nem versenyképes már a márka. A Sierrában viszont meglátta a lehetőséget, ezért felvette a kapcsolatot a GT40 projektben is részt vállaló Walter Hayes-szel. Az A csoportos homologizációhoz 5000 darab Sierra RS Cosworth legyártása kellett. Végül kicsit több lett, de a kereskedőknek még ez is kevés volt. Szerintük háromszor ennyi is elkelt volna belőle.