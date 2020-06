Minden bizonnyal már sokakkal előfordult, hogy belehajtottak egy mély vagy éles peremű kátyúba, „padkáztak”, vagy éppen úgy parkoltak le, hogy az abroncs pont a járda hegyes peremén áll. Utóbbi rengeteg bosszúságot tud okozni, nem véletlenül, ugyanis a gumiabroncsok idő előtt tönkremenetelének egyik leggyakoribb okaként szokták emlegetni, ekkor szokott bekövetkezni a „hirtelen halál” – hívta fel a figyelmet a jelenségre az ORFK Facebook-bejegyzése.

Néhány másodperc sokat számít

Ez a rutinos sofőröknek kevésbé jelent gondot, mert általában megérzik, ha autójuk egyik kerekével a járdán, vagy annak szélén állnak meg: egyrészt az ilyenkor esedékes döccenés miatt, másrészt az autó nincs teljesen vízszintes helyzetben – vagyis van lehetőség azonnali korrigálásra. Ha valakinek még nincs elég tapasztalata, vagy nem érzi, hogy a járdaszegély élén maradt véletlenül az egyik kerék a megállást követően, tanácsos néhány másodpercet szánni arra, hogy körbejárjuk autónkat.

Néhány másodperc odafigyeléssel ugyanis meghosszabbíthatjuk a gumiabroncs élettartamát, ezzel magunkat és pénztárcánkat is megkímélve a kellemetlenségtől. Ráadásul balesetmegelőzési szempontból is komoly jelentőséggel bír, mivel a járdaszegély élén parkolás menet közben defekttel is járhat. Ha pedig bekövetkezik a baj, annak – főleg autópályán, nagy sebességgel haladva – beláthatatlan, akár súlyos következményei lehetnek.