Rendkívül nyomasztó érzés, amikor vezetés közben a visszapillantó tükörbe nézel, és azt látod, hogy a hátsó szélvédődre szinte rátapadt egy másik autó. Ilyenkor elég egy rövid fékezés, és nagy bajba kerülhetünk. A követési távolság be nem tartása a közúti balesetek egyik leggyakoribb oka Európában, a németeknél és az osztrákoknál például a harmadik fő ok, a gyorshajtás és az ittas vezetés után – írja az ORFK Facebook-bejegyzésben.

Az általános nézet szerint az terjedt el, hogy az előttünk haladó jármű mögött akkora követési távolságot kell tartani, amennyit járművünk két másodperc alatt megtesz. De honnan jön ez a két másodperc?

Bár különböző képességekkel és reakcióidőkkel rendelkezünk, átlagosan egy másodpercig tart, amíg felismerjük, hogy az előttünk haladó jármű fékez, azaz féklámpái felvillannak, rálépünk a fékre, és a fékhatás érvényesülni kezd. Ez az úgynevezett reakcióidő. A második másodpercre a tényleges fékezés megvalósulásához, a vészhelyzet elkerüléséhez van szükség, ideértve annak a kompenzálását is, hogy az eltérő tulajdonságú gumiabroncsokban, fékrendszerekben és autónk műszaki állapotában is jelentős eltérések lehetnek. A fizikai és műszaki szempontok mellett figyelembe kell venni az emberi tényezőt is, hiszen a reakcióidő is több dologtól függ, mint például a sofőr állapotától, kipihentségétől, koncentrálóképességétől, feldúlt, vagy éppen nyugodt lelkiállapotától stb.

De a legalább két másodperc követési távolság tartása azt jelenti, hogy nagyjából biztonságban vagyunk. Persze kivételek is vannak, mert aki szeszes italt, vagy bódító hatású szert fogyasztott, extrém módon fáradt, vagy éppen a “sekundenschlaf” (mikro alvás) állapotában van, annál a két másodperces szabály természetszerűleg borul.

…és hány métert is jelent a két másodperc?

Természetesen ez attól függ, mekkora sebességgel haladsz. 130 km/óránál 2 másodperc alatt az autód durván 72 métert tesz meg. És ne felejtsük el, ha valami elvonja figyelmet, például a mobiltelefon, rádióállítgatás, vagy hátrafordulunk csekkolni a gyermeket – és ez a művelet mondjuk 3 másodpercig tart –, akkor a minimális biztonságos követési távolság azonnal 5 másodpercre növekszik, és így tovább. Tehát a lényeg: egyrészt tarts mindig biztonságos követési távolságot, továbbá tartsd a szemed az úton!