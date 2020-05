A CBC információi szerint a Queen Elizabeth Way-en kapták el azt a 19 éves vezetőt, aki a 100 és 110 km/órás szakaszon 308 km/órás sebességgel futott bele a traffipaxba. A rendőrök alig akarták elhinni, sokan ilyet még nem is láttak, ezért természetesen hamar előkerítették a gyorshajtót.

Mint kiderült, a fiatalember apukája Mercedes-Benz C63 AMG Coupéját kérte kölcsön és annak az óráját akasztotta ki. (6,2 literes V8-as hajtja, 480 lóerős és 4 másodperc körül tudja a 0-100-at.) Az ilyen tettnek komoly következményei vannak. 10 ezer dolláros bírság mellett akár hat hónap börtön is járhat érte, de bevonhatják a jogosítványát is két évre.

Ezek mellett apuka se lehet boldog, hiszen az autó legalább 7 napig a rendőrségi telepen fog pihenni majd. Ott lesz ideje lehűlni a száguldás után.

308 km/h on #QEW #Burlington. 191MPH 280ft/sec 85m/sec

19 year old driver charged with #StreetRacing and Criminal Dangerous Driving. #7DayLicenceSuspension #7DayVehicleImpound pic.twitter.com/VyrSHx7QQm

— OPP Highway Safety Division (@OPP_HSD) May 10, 2020