1968-ban jelent meg a Mercedes W114/115-ös és egészen 1976-ig marad gyártásban, közben pedig eladtak belőle majdnem 2 millió darabot. Sok helyen még ma is a mindent kibíró, megbízható igavonó szerepét tölti be, de egyre inkább kezd megbecsült és értékes veterán lenni. A legfiatalabb autók is bőven elmúltak 40 évesek, mégsem öregszenek. Ez még inkább igazolja a korszak Mercedes-modelljeire jellemző túltervezettséget.

A videóban látható ezüst W114-es 280 E-ben az M110-es soros, hathengeres motor 2,8 literes változata van. 185 lóerős teljesítményét 6000-nél adja le, és 238 Nm nyomatéka van.

A gyári adatok szerint 9,9 másodperc alatt gyorsul 100-ra és 200 km/óra a végsebessége. De különböző méréseken produkált már ennél jobb adatokat is. A végsebességteszteket készítő YouTube-csatorna most egy ilyen 280 E-be ültet be, hogy megmutassa, közel 50 évesen is van még helye a belső sávban: