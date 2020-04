Ha kell, bármit elhúz, ha kell, bármit elvisz, ha úgy alakul, akkor lakóautó, csapatszállító, akár a világ végén, az úttalan mély sár birodalmában, bárhol. Ezt tudja a finom minőség csíráját sem mutató, gyakran tákolt, nyers és örök UAZ.

Innen már sejthető, hogy akár mezőgazdasági munkára is be lehet fogni, és a videó tanúsága szerint ez is egész jól megy neki. Volt már pár ilyen felvétel, ahol személyautó szántott, de azok csak a poén kedvéért kaptak ekét, ez a gép viszont láthatóan dolgozik, már nagy területtel végzett.

Akiben felmerül az ötlet, hogy a Niva vajon alkalmas-e ugyanerre a célra, az választ kap a következő videóból.