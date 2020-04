Fontos megrendelés futott be 1972-ben a Lamborghini Sant’Agata-i központjába. Ekkor már a Miura utolsó példányai készültek, ezért még épp időben rendelte meg sajátját a szaúdi királyi család. Az autó könnyen felismerhető az első kerekek előtt lévő kis légterelőiről. Ilyet mindössze két példányra szereltek. De feltűnő a szürke metálfényezés is, aminek olasz neve akkor is sokat mond, ha korábban csak pizzarendelések alkalmával találkozunk a nyelvvel: Grigio Fantastico Metallizzato.

1971-ben mutatták be a Miura P400 SV-t, amiben a 4 literes, V12-es motort komolyan átdolgozták. Az új vezérműtengely és a Weber karburátorok további 15 lóerőt hoztak a korábbiakhoz képest. Az SV már 385 lóerőt tud 7850-as fordulaton, mellé 400 Nm nyomatéka van 5750-től. 6 másodperces 100-as sprintidőre képes, végsebessége 290 km/óra. Mindössze 150 darab készült az SV-ből, de ez a narancssárga-szürke bőrbelsős darab ezek között is egy nagy fogás.