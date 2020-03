“Már láttam ilyet, bátya, nem is egyszer, akkor történik ez, ha huzamosabb időn keresztül vizelik a felnit a dögök…”

A fenti képen látható, 4 éves kan labrador Csoki névre hallgat és notórius felnihugyozó. Nem volt ez másként elődjével, Jackivel sem, aki szintén nagy kedvvel kínálta meg a Corolla kerekeit, minden egyes alkalommal, amikor beálltam az udvarra. De volt, hogy napközben is, csak úgy véletlenszerűen rákívánt, hiszen kevés neki a hatalmas udvar, a felnire valahogy jobban esett üríteni.

Több olyan vegyszer is akad az interneten, ami azzal kecsegtet, hogy ha azokkal befújsz egy helyet, akkor azt a kutya majd jól nem akarja lepisálni. Kipróbáltam, többet is, néhány óráig valóban undorodva kerülte el a felniket az eb, de volt olyan szer, amit megszagolt, belenyalt és szépen telibe huggyantotta. Köszönöm szépen…

A többi felni valamivel jobban néz ki, de már ezeken is bőven felütötte fejét a korrózió. És ugyebár most már a víz is szépen bekúszik a felszín alá, és dolgozik rendesen.

Ha máris rám kiabálnád, hogy “igénytelen pöcs” vagyok, aki nem képes rendszeresen takarítani az autóját, akkor tudnod kell, hogy a verda patika, kívül-belül, ezt az apróságot leszámítva. Itt találsz pár képet bizonyíték gyanánt: