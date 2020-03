Az Eagle-ből talán a kombi változat a leginkább ismert, de kupé és szedán is készült belőle. Az autók új generációjának kezdete – így jellemezték és nem tévedtek, csak kicsit korán indították útnak.

Az American Motors Corporation két gyártó összeolvasztásából született és 1954-től 33 évig működött. 1979 augusztusában mutatták be az AMC Eagle-t, mely az egyetlen összkerékhajtású amerikai személyautó volt akkoriban. A négy hajtott kerék leginkább a terepjárókra vagy pick-upokra volt jellemző, de úgy gondolták, hogy a személyautós kényelmet ötvözni lehet a 4X4 biztonságával.

Az AMC Eagle az egyik őse a mai szabadidő-autóknak és az olyan kombiknak, mint az Audi Allroad modellek vagy a Volvo Cross Country-jai. 197 449 darab készült az Eagle-ből.

Korábban már meghirdették az autót 402 000 km-rel az órájában, most 33 800 km-t ír a hirdető. Bizonyára azért, mert a 4,2 literes, hathengeres motorját felújították. Biztos nem a nagy literteljesítmény miatt volt szükség a felújításra, mert a sorhatos csak valamivel több mint 112 lóerős. Az autóban viszont több apróságot is kicseréltek, hogy jobb állapotú legyen a beltér és mechanikai alkatrészekből is szép számmal van új a 2 millió forintnak megfelelő összegért elkelt Eagle-ben.