A sztori még 2017-ben játszódott, de a szélesebb nyilvánosság csak most szerzett tudomást róla, amikor az egyik főszereplő, Lasse Deleuran megosztotta azt az interneten.

A dán fiatalembert a Toyota Motor Europe kérte fel, hogy egy különleges alkalomra építsen nekik egy 1:20 léptékű Lexus LFA-t. A férfi korábban már a billundi Legoland részére is épített autót, így tudták, hogy van érzéke a dologhoz. Az érzék meg is volt, de az idő szorított: mindössze 30 napja volt kitalálni és megvalósítani az autót. Habár normál esetben háromszor ennyi időre lett volna szüksége, végül elkészült az autó, és amikor eljött a pillanat, kiderült, kinek is építette azt: Akio Tojodának, a Toyota-csoport elnökének szánták ajándékul.

Számos prototípuson át vezetett az út a végső modellig

A régi sztorinak most az adott apropót, hogy Lasse végre elkészült egy másik Lexus LEGO-val, amit azonban nem egy hónapon, hanem öt éven át tervezgetett. Saját CT 200h-ja állt modellt a kisautóhoz, amelyre tetőboxot és vonóhorogra szerelhető kerékpártartót is épített LEGO-ból.

Lasse egyébként rengeteg autót épít, de rendszerint a Lexusoknál exkluzívabb darabokat: specialitásai a szupersportkocsik és a kamionok. Meg a repülőgépek. És cuki húsvéti nyuszit is tud építeni.

Az LFA értelemszerűen nem került gyártásba (Lasse futott egy kört a LEGO-nál, de licenszproblémák miatt nem volt megoldható a szett), de az instrukciókat feltette a webre, így ha akarod, magadnak megépítheted a parányi LFA-t.