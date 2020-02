1962-ben mutatták be a Turin Auto Show-n az Alfa Romeo könnyű sportkocsiját, a Giulia TZ-t. Ebből a Giulia nevet azért kapta, mert alapvetően a Giulia alapjait és hajtását használták az autóhoz, a TZ pedig a Tubolare Zagato rövidítése. A 60-as években bemutatott TZ 1,6 literes motorja a versenyváltozatban több mint 160 lóerős. Az térvázas autó nem csak könnyű volt (650 kg), de a remek aerodinamika is segített abban, hogy akár 216 km/órás sebességgel is száguldhasson.

Ebben a szellemben született meg az Alfa Romeo 8C alapjait használó, 850 kg-os TZ3 Corsa is 2010-ben. Ezzel az autóval ünnepelték meg, hogy 100 éve versenyeznek. Egy évvel később a Stradale verzió is megjelent, amiből csak 9 darabot készítettek.

Norihiko Harada tervezte az autót, természetesen a Zagato szárnyai alatt és mindent megőriztek, ami a klasszikust is jellemezte. A lapos és hosszú orrot, a hátratolt kabinnal és az aerodinamikus Kamm tailt, mely sok sportos autónak volt jellemzője. Ezek az autók valódi ritkaságok, amit nagyon kevesen engedhettek meg maguknak. Ők persze, személyre szabták a TZ3 Stradalékat, ezért két egyforma nincs is belőle.