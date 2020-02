Ezért is érdekes ez a videó, amit meglepő módon egy amerikai oldalon fedeztünk fel, egy makacskodó Ka-26 hidegindítását mutatja meg, a feltöltő a következő leírással részletezte a gép sztoriját.

“2010-ben a videón szereplő helikopter körülbelül egy hónapot állt a jobbos motor főtengely-csapágyának meghibásodása miatt. A motort megjavították, visszaépítés után az indítás következett. Egy hónap után rengeteg olaj lefolyt a balos motor alsó hengereibe, több litert szükséges volt leengedni a hajtókarok védelmének érdekében. Az olaj miatt a a gyújtógyertyák szennyeződtek, emiatt nagyon nehezen akart elindulni. Miután sikerül feléleszteni simán járt, és gond nélkül visszarepült a bázisára.

A Romeo-November 1970-ben kezdett repülni a Magyar Néphadsereg kötelékében Börgöndön, 506-os oldalszámmal, mint futárhelikopter. 1984-ben a hadsereg Kamov flottájának számát csökkentették, több helikoptert eladtak az akkori Repülőgépes Szolgálatnak, ekkor került át ez a gép is a mezőgazdasági vonalra.

1990-ben egy magánvállalkozás vásárolta meg, Őcsénybe került. 2011-ben különleges festést kapott, egy cápaszáj került a plexik alá. 45 év szolgálat után, 2015 szeptember 18.-án búcsúztattuk, ekkor került sor utolsó repülésére egy másik Ka-26-os helikopterrel, a HA-HSF-fel géppárban. A helikopter jelenleg Kínában található, a Jiangxi Helikopter Múzeum gyűjteményében, eredeti magyar színekben.”

A motorok egyenként 9400 köbcentisek, és 650 lóerős teljesítményt dobnak össze. Bár elsőre az tűnne logikusnak, hogy külön-külön motor hajtsa a két rotort, ha jobban belegondolunk, könnyen rájöhetünk, miért nem így álmodták meg a szerkezetet a kiváló szovjet mérnökök.

Mivel közösen forgatják a lapátokat a motorok, az egyik leállása után is még biztonsággal le lehet vele szállni. Pláne, hogy a bonyolult hajtásláncban szabadonfutó is van, így valamelyik, vagy mindkét motor beállása után is nagy adag ügyességgel ugyan, de le lehet tenni a gépet zuhanás nélkül.