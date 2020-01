A New York Daily News beszámolója szerint a gyalogosan közlekedő nőt a figyelmetlenül kanyarodó Mercedes-Benz GLE vezetője ütötte el. A New Yorkban történt baleset során a gyalogos az autó alá került és ebből a helyzetből az ott tartózkodó járókelők mentették ki. A közel 2,5 tonnás autót többen oldalról emelték meg, hogy kiszabadítsák alóla a nőt.

Bár sokan azt mondják, hogy a nagyvárosi tömegben egyedül van az ember, ha valami baleset történik vele, itt azonban egy pozitív példát láthatunk. Nagyon sok ember rohant a helyszínre, és azonnal nekiestek a GLE-nek, hogy az elgázolt gyalogos megmenekülhessen az autó alól.

Később megérkeztek a tűzoltók, aztán kórházba szállították a nőt, aki szerencsére nem szenvedett súlyos sérüléseket.

The woman is awake and on her phone. pic.twitter.com/BhGYSZpfn0

— help how do i change this (@colbydroscher) January 26, 2020