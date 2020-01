Még az 50-es évek elején mutatták be a Ferrari 250-es sorozatát, amiből aztán rendszeresen a világ legértékesebb autói kerülnek ki. A versenypályán és mostanában az aukciókon is nagyon sikeres 250 GTO mellett számtalan olyan modell is volt, amivel nem Enzo Ferrari versenyszellemét és ezen keresztül egóját táplálták, hanem a vállalat bankszámláját.

Ahhoz, hogy folyamatosan fejleszteni tudják a 250-est, kénytelenek voltak utcai autókat is eladni a kétféle tengelytávot kínáló alvázakra. A kabriók és kupék mellett igazi utazóautó is készült, ez lett a négyszemélyes 250 GTE. Az 1960-as Párizsi Autószalonon bemutatkozó GTE 2+2-ben szintén a 3 literes, Colombo V12-es motor van, csak épp 240 lóerős teljesítménnyel. A gyönyörű Pininfarina karosszériás kupéból 954 darabot készítettek.