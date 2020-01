1956 márciusában a Boano karosszériaépítő cég bemutatott egy nyitott Ferrarit, melyet a 250-es platformjára építettek. Ez már csak azért is volt érdekes, mert az ’50-es évek közepére a Ferrari már elérte azt a szintet, hogy komolyan kellett gondolkoznia a sorozatgyártású autókban, de a 212-es és 342-es modelleknél jóval modernebb, vászontetős autóra volt szükség.

Már csak azért is, mert azok a vásárlók, akik zsebéből Enzo Ferrari a versenyzéshez szükséges pénzt húzta ki, egész egyszerűen erre vágytak. A 250 GT alvázát azonban kupé karosszériához tervezték. Ezért volt meglepő a Boano kabrió 250-ese, ami után egy évvel a Pininfarina is elkészítette a nyitható tetős 250 GT-t. Már akkor is úgy tartották, hogy megérte várni rá, annyira gyönyörű.

Teljesen eltüntethető teteje, lekerekített sárvédőibe integrált lámpái és fűzött küllős Borrani kerekei elegáns, letisztult autóvá tették a 250 GT-t. Három prototípus után további 37 darabot készítettek a Pininfarina eredeti műhelyében. Ez volt az utolsó autó, ami még a szűkösebb helyen készült, ezt követően költözött át a cég egy nagyobb üzembe a Torinó közeli Grugliascoba.