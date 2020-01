Egy denveri (Colorado állam, USA) autós filmezte le azt a félelmetes jelenetet, amikor egy autópályán az ítéletidővel küzdött egy kamionos – és veszített.

A filmet egy Twitter-felhasználó, bizonyos WxTrackerDaryl készítette január első napján, aki hosszan autózott a kamion mögött az ítéletidőben. Egy másik felvételén jól látható, hogy a sofőr a szélsőségesen erős, 110 km/órás szélfúvás ellenére előzgetett az autópályán, életveszélybe sodorva másokat.

More unseen video of yesterday’s Prime Truck with 70mph wind pushing him. Watch as he passes to vehicles making them move over to the right shoulder. In Colorado, 1 mile before the Wyoming state line. @DenverChannel pic.twitter.com/alUV4CBW83

— Daryl Orr (@WxTrackerDaryl) January 2, 2020