A texasi Hennessey semmit sem csinál félgőzzel, így a karácsonyi faszállítást sem. Két éve is igyekeztek bebizonyítani, hogy nálunk gyorsabban senki sem ér haza a fával, de most magasabbra tették a lécet. Ehhez szükségük volt a Jeep Grand Cherokee Trackhawkra, amiből 850, 1000 és 1200 lóerősre tuningolt változatot is kínálnak.

Úgy gondolták, hogy elegendő lesz idén az 1000 lóerőssel nekifutni a hosszú egyenesnek, ezért ennek a tetejére rögzítették a fát, majd 290 km/órás sebességgel száguldottak. Nézd meg videón is!