A floridai rendőrség keresi azt a sofőrt, aki egy gyalogosátkelőnél simán elgázolta a jól látható, kezével integető kerékpárost. Egyértelműen hibás a balesetben, de nem szabad figyelmen kívül hagyni a kerékpáros viselkedését sem.

Help #stpetepd ID a driver who hit a bicyclist on the Pinellas Trail crossing 49th St. S. and left the scene. call 893-7780 or text SPPD + your tip to TIP411 pic.twitter.com/ELGagkXGTM

— St. Pete Police (@StPetePD) November 15, 2019