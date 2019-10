Az autós a piros lámpánál várakozik, és amikor az zöldre vált, elindul, hogy egy visszafordítóval a másik irányba folytassa az útját… Vagy mégsem?!

Egyelőre csak találgatások vannak, hogy miért történhetett ez a fura baleset. A Redditen több kommentelő arra gyanakszik, hogy a sofőr rosszul lett a volán mögött, mi is erre tennénk messziről is jól látható összeget, de az is lehet, hogy egész más terelte el a figyelmét.