1982-ben jelent meg a 190-es Mercedes, melyet maga a tervező, Bruno Sacco is a kedvencének tekint. A hétköznapi változatok mellett a Mercedes úgy gondolta, hogy szükség van egy versenyautóra, ezért megbízták a Cosworth-t, hogy fejlesszenek egy 320 lovas motort raliautónak. Ám ekkoriban robbant be az Audi az összkerék-hajtással és a turbós motorral, amivel szemben esélytelen lett volna a 190-es. Mivel a hegyes motor már készen állt, az autó pedig adott volt, ezért a Mercedes inkább a pályaautózásban látta az új irányt. A DTM-ben aztán emlékezetes csatákat vívtak a BMW-vel. Ez a 190-es Merci eredetileg Helmut Marko csapatában versenyzett.

Aztán Ausztráliába került, ahol Bathurstban versenyeztek vele, majd az 1000 kilométeres Mount Panorama-i futamon vetették be az ekkorra már fekete alapon arany csíkokat viselő 190-est. Az autót az 1987-es év Forma-1-es világbajnoka, az új-zélandi Denny Hulme hajtotta, valamint az osztrák síelő olimpikon, Franz Klammer. A páros a kilencedik helyen futott be, melyet legfőképp az autó mozgékonyságának köszönhettek. Egyébként a 2,3 literes 190E nem tudta felvenni a versenyt a jóval erősebb autókkal.

Sorra következtek a 190-es Merci életében a versenylázban égő tulajdonosok, így még az Egyesült Államokba is eljutott. A restaurálás után újra a régi formájában van és természetesen továbbra is a versenypályán a helye. A 190-es életében azonban továbbra is az 1984-es Nürburgring-i futam a leghíresebb esemény, amikor tapasztalt F1-es pilótákat vert szénné egy 24 éves srác. Ez a srác Ayrton Senna volt.