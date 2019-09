Az autók egyre nagyobbak és erősebbek lesznek, közben pedig egyre hatékonyabbak is. Évről évre ez már szinte fel sem tűnik, de amikor egy korábbi generációval vetjük össze, akkor már világosan látható lesz a különbség. Ezért vitte el a legfrisebb Porsche 911-est és a 964 Carrera RS-t a Nürbrugringre a német Sport Auto magazin. Míg a léghűtéses 964 Carrera S egy igazi hegyes csúcsmodell volt a maga korában, addig a 992 Carrera S a kínálat közepét jelenti, tehát ilyenből vagy épp az összkerekes 4S-ből adnak el a legtöbbet.

Ahhoz, hogy a 964 Carrera RS gyors legyen, ki is kellett könnyíteni az autót, ezért szériában elektromos ablakokat, klímát és tempomatot sem adtak hozzá, a felnijei pedig magnéziumból készültek. Az ablakok vékonyabb üvegezése is a súlycsökkentést szolgálta. Farában a 3,6 literes, léghűtéses hathengeres 260 lóerős. 5,3 másodperc alatt gyorsul 100-as tempóra és most a tapasztalt pilóta, Christian Gebhardt 8 perc 23,12 másodperces időt ment vele.

Ezzel szemben a Carrera S-ben minden kényelmi extra megtalálható, amit csak ma az autóipar nyújthat. 3 literes, hathengeres boxermotorját két turbó tölti, így a teljesítménye 450 lóerő. 3,7 másodperces gyorsulásával messze maga mögött hagyja elődjét. Nem meglepő, hogy 7 perc 30,41 másodperces időt hoztak össze vele.