Aki a gépjárműből való kiszállása előtt elfelejt a visszapillantó tükörbe nézni, vagy a válla felett hátrapillantani, az bizony az ajtó kinyitásával súlyosan veszélyeztetheti a bringások testi épségét, vagy súlyosabb esetben akár az életüket is.

A „Kopf drehen, Rad Fahrende sehen!” kampány szlogenje arra ösztönzi a közlekedőket, hogy gépjárműből való kiszállás előtt mindenki fordítsa el a fejét annak érdekében, hogy észrevegye a kerékpárral közlekedőket.

A kockázatokat súlyosan alábecsülik

Az ajtónyitásos balesetek jóval veszélyesebbek, mint azt az autósok általában feltételezik. A kampányt megelőzően Németországban kérdőíves közvélemény-kutatást végeztek, mely során több mint ezer rutinos gépjárművezetőt, valamint több mint ezer, rendszeresen kerékpározó 18 éves fiatalt kérdeztek meg. A felmérés egyik eredménye az volt, hogy 100 autós közül 13 egyáltalán nem gondol arra, hogy leparkolását követően az autóból való kiszállásakor kerékpáros érkezhet hátulról, és ezért soha nem is tekint hátra.

A kampány központi eleme egy mindössze 45 másodperces rövidfilm. A filmben egy fiatal pár autózik hazafelé a szülők meglátogatását követően és eközben jó hangulatban beszélgetnek. Aztán hazaérkeznek, a sofőr megállítja a járművet, egy gyors puszi a párjának, majd gondolkodás, hátrapillantás nélkül nyitja az ajtót.

A magyar szabályozásról

A hatályos magyarországi szabályozás szerint a gépkocsiból való kiszállás során más közlekedőket nem szabad veszélyeztetni. Bár a többször módosított és kiegészített, a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975 (II.5.) KPM-BM együttes rendelet, azaz a KRESZ 40. § (7) bekezdése – „a jármű ajtaját a vezető csak akkor nyithatja ki, ha ezzel a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti” – kifejezetten a járművezetőkre fogalmazza meg ezt a kötelezettséget, de az általános biztonsági alapelveket tartalmazó 3. § (1) bekezdés c/pontja alapján a megfelelő figyelem tanúsítása más közlekedőket, így az utasokat is kötelez: „Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles…úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon, és ne zavarjon.”

A gépjárművezető bizonyos esetekben utasai magatartásáért is felel. Ezért amennyiben a gépkocsiban gyermekek is utaznak, az ő figyelmüket is fel kell hívni arra, hogy ajtónyitás előtt nézzenek hátra, és csak veszély hiányában húzzák meg az ajtókilincset.

Megoldás: a holland ajtónyitási módszer

A német kampány szervezői szerint az ajtónyitásos balesetek könnyen megelőzhetők az úgynevezett „holland módszer” alkalmazásával. Eszerint a jármű vezetője és az utasok a gépkocsi ajtaját ne a közelebbi, hanem a távolabbi kezükkel nyissák ki. Azaz a bal oldalon ülők a jobb kezükkel, a jobb oldalon ülők a bal kezükkel nyúljanak az ajtó kilincséhez. Az ajtót pedig csak akkor szabad teljesen kinyitni, ha a közelben egyetlen kerékpáros sem látható.

A holland ajtónyitásos módszer során az ajtó fogantyújának megérintésekor a gépkocsiban ülők teste enyhén hátrafordul, mely következtében az első ülésen ülőknél a külső visszapillantó tükör automatikusan a látómezőbe kerül, továbbá a váll mögött visszapillantva az érkező kerékpáros könnyen felismerhető. A hátsó üléseken ülőknél a tükör nem jelenthet segítséget, így nekik csak a váll feletti hátrapillantás lehetősége marad meg. Természetesen az is fontos, hogy az ajtó nyitását még így is lassan, óvatosan, folyamatos figyelemmel kell elvégezni.

Hollandiában ez a gyakorlat csaknem fél évszázados múltra tekint vissza, s olyan hatásosnak bizonyult, hogy alkalmazását számos ország átvette. A biztonságos ajtónyitás szabálya szerves részét képezi a holland gépjárművezető-képző tanfolyamoknak is.