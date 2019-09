Az amerikai ABC (American Broadcasting Company) készített kampánysorozatot a vezetés közbeni mobiltelefon-használat veszélyeiről. Az alábbi videó is a kampány része, amelyen azt láthatjuk ahogy egy fiatal lány vezetés közben inkább arra figyel, hogy mennyien nézik élőben, ahogy énekel.

A baleset után az is egészen megrázó, ahogy a lány reagál a dologra és sokkal inkább az foglalkoztatja, hogy folytassa az élőzést, nem pedig az, hogy épp most úszott meg brutális baleset, amelyben akár másik is megsérülhettek.