1989-ben, a Genfi Autószalonon mutatták be a negyedik generációs SL-t, mely a W124-es Mercedes rövidített padlólemezére épült és a brémai gyárban készült. Az SL-ekre jellemzően egész sokáig maradt gyártásban, csak 2001-ben vezették ki a modellt, több mint 213 ezer darab után. A motorválasztéka pedig rendkívül gazdag, a különböző hathengeresektől kezdve a V8-asokon át egészen az SL73 AMG-ig, ami igazi ritkaság.

Pletykák szerint az AMG 1997 és 2001 között 40-50 példányt épített a legnagyobb motorral szerelt verzióból. Ritkán bukkan fel ilyen kincs még az olyan nagy aukciósházaknál is, mint a Sotheby’s. Most azonban itt ez az 1999-es évjáratú, kívül és belül is fekete színű SL73 AMG mindössze 35 000 kilométerrel.