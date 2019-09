Massachusetts egyik autópályáján készítette a videót Dakota Randall, aki aztán a Twitteren osztotta meg a világgal, hogy valaki a Tesla Model X-ében alszik. Az eset azért is keltett nagy felháborodást, mert nem a pihenőben szundított az autó vezetője – és az utas is -, hanem bekapcsolt Autopilot mellett 80-100 km/órás sebességnél, délután 3-kor.

A Tesla szóvivője is felszólalt az eset kapcsán. Figyelmeztet arra, hogy az Autopilot csak egy vezetéstámogató rendszer, így folyamatos felügyeletet kíván. Erre bizonyos időközönként emlékezteti is a vezetőt. Bár sokféle baleseti hír kering az Autopilot körül, a rendszer minden egyes Tesla által megtett autopilotos kilométerrel tanul és már több példa akadt arra is, hog baleseteket előzött meg.

Bár sokaknak nagy bizalma van a Tesla önvezetésre képes rendszerében, még nem tart ott, hogy felügyelet nélkül hagyjuk.

Some guy literally asleep at the wheel on the Mass Pike (great place for it).

Teslas are sick, I guess? pic.twitter.com/ARSpj1rbVn

— Dakota Randall (@DakRandall) September 8, 2019