Hiába szerepel az Audi S5-ös sárvédőin a V8 felirat, ebben az autóban már nem csinálja a lármát a nyolchengeres motor. Sam kifejezetten azzal a céllal vette a sok kilométert futott kupét, hogy valami olyan készítsen belőle, amit korábban nem láttunk. Egyre nagyobb teret nyernek az elektromos autók, sőt az újrahasznosításuk is új ágakat szült, ezért készít néhány elvetemült más autókat is Tesla-hajtáslánccal, ahogyan Sam is. Az Audi mellé egy Tesla Model S P85D-t is megmentett, hogy legyen miből átpakolni a technikát.

Mivel az S5-ös Audi kisebb az elektromos limuzinnál, nem is volt olyan egyszerű a művelet. Sőt, Sam megtartotta az eredeti quattro összkerékhajtást és a váltóházat is, melybe saját áttételt készített. Így már csak elektromotornak és az akksiknak kellett helyet találni, ami szintén nem volt egyszerű. Az egyik legnehezebb a motorvezérlő és a fedélzeti rendszerek kialakítása volt. Így került az óracsoport helyére a Tesláé, a központi kijelzőt pedig egy nagyobb, érintőképernyős darabra cserélték.

A teljesítmény nagyban függ a töltöttségtől, de optimális esetben közel 420 lóerő áll rendelkezésre, nyomatékból pedig 610 Nm. Ez jóval több az eredeti 350 lóerőnél és 440 Nm nyomatéknál.