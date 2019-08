Néha talán túlbuzgó módon követi a Ferrari jogi osztálya a vásárlók életét, ami most új szintet lépett. Korábban rendre bepereltek mindenkit, aki képes volt bármilyen, nekik nem tetsző átalakítást eszközölni az olasz sportautókon, most pedig a divattervező milliomos Philipp Plein élete szúrt nekik szemet.

Philipp Plein jogot tanult, de közben elkezdett luxusholmikat tervezni, most pedig a 275. leggazdagabb ember Svájcban. Bár Plein német származású, vállalatának székhelye a svájci Lugnano-ban található. Ahogyan ma sok tehetős ember vagy sztár teszi, úgy ő is szeret megosztani életéről és ezzel együtt luxusautóiról képeket a közösségi médiában.

Ez azonban nem tetszik a Ferrarinak, mert állításuk szerint rossz képet fest arról, hogy milyenek is az ő kedves vásárlóik valójában, ezzel együtt a márka hírnevét is rontja. Ezzel együtt promóciós célokra használja fel az autókat és azt is megemlítik, hogy nem túl elegáns lengén öltözött hölgyekkel mosatni az autókat.