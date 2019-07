Minden új modellel beindul a civakodás az izmos kompaktok között, most például a Renault dobta be a kifejezetten pályára hegyezett Megane RS Trophy-R-t a játékba. A bemutatkozás elég erősre sikerült, hiszen megdöntötték vele az elsőkerék-hajtású autók rekordját a Nürburgringen. A 20,6 kilométeres pályán 7 perc 40,1 másodperc alatt szaladt körbe a Trophy-R. Most Spa-Francorchamps-ban döntötték meg öt másodperccel a Honda Civic Type-R idejét.

Laurent Hurgon, a Renault tesztpilótája ült a volán mögött, a 2 perc 48,338 másodperces kört pedig élőben közvetítették. A Renault Megane RS Trophy-R motorja megegyezik a Trophy változatéval, tehát ugyanúgy 1,8 literes, négyhengeres turbómotor 300 lóerővel. Csak épp az autó aerodinamikáján változtattak, kidobták belőle a jelentős pluszsúllyal járó összkerékkormányzást és a futómű is keményebb alatta. Összesen 150 kilogrammot fogyott így a Megane RS. Igaz, hátsó ülések sem kerültek az autóba.