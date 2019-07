1975 novemberében mutatkozott be az Porsche akkori belépőmodellje, a 924-es. Keményvonalas rajongók bírálták az autót a vízhűtéses négyhengeres motor és a szerényebb menetteljesítmények miatt, de hatalmas siker és többek között a transaxle elrendezésnek hála remek vezethetőségű autó lett. 1984-ben jelent meg az erősebb 924S, az új olcsó Porsche, amely a 944-es motorját és fékjeit kapta a korábban megszokott csomagolásban. Természetesen versenyautó is készült belőle, aszfaltra és terepre egyaránt. A Safari verzió ma roppant sokat ér, ezért költséghatékonyabb építeni egyet, ahogyan ezzel is tették.

Átfogó felújításon esett át az autó, melynek keretében újrafényezték az eredeti piros árnyalattal, aztán könnyen eltávolítható fóliák formájában kerültek rá a fehér és arany dekorelemek. A ralis hangulat egyértelmű és rettentően jól áll a 924-esnek. Magasan álldogál a 15 colos Braid Fullrace TR felnikre szerelt BFGoodrich KO2 gumikon. Rengeteg LED világít az autó orrán, még a bukólámpában is, Yakima tetőcsomagtartóra rögzíthető a benzineskanna és Garmin navigációs rendszer segíti a tájékozódást. CB-rádió és néhány USB-port is van a fedélzeten.

Short shiftert és új kuplungot kapott az öthangos kézi váltó, de a motor maradt a gyári 2,5 literes, négyhengeres. A a plusz súlyok ellenére is alig több mint 1 tonnás autóval elboldogul a 150 lóerő. Új vezérléssel, tömítésekkel bizonyára sok gondtalan csapatás van még a terepre készített 924-es Porschében.