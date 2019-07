Már évek óta az egyik legnépszerűbb autó az Egyesült Államokban a Ford F-150-es. A tipikus amerikai pick up azonban halad a korral és hamarosan már nem csak turbódízel vagy épp nagy benzinmotorral lehet majd kapi, hanem teljesen elektromos változatban is. Az elektromos meghajtású pick up felvet néhány kérdést, de az egészen biztos, hogy erőből nem lesz hiány, a nyomaték pedig szintén nem hagy kérdéseket.

Az erre alkalmas prototípussal a Ford úgy döntött, hogy elvontat néhány nagyméretű vasúti kocsit olyanok társaságában, akik korábbi F-150-eseket használnak. Az elektromos Ford F-150-nek 453,6 tonnát kellett elvontatnia. Részleteket még nem árultak el az autóról, az viszont tudható, hogy nem csak teljesen elektromos, hanem hibrid modell is érkezik majd.