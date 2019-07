Rengeteg olyan ötlet vagy fejlesztés van, ami végül nem jut el a prototípusig vagy ha mégis megszületik belőle egy példány, akkor a sorozatgyártás előtt húzzák át a projektet. Az autógyáraknál sok ilyen születik, sorsuk rosszabb esetben a zúzda, jobb esetben a vállalat archívumába kerül az autó, ahonnan egy idő után felrángatják a múzeumba, hogy lássa a nagyközönség. Így járt az RS8-as Audi is.

Az Audi most ünnepli az RS-modellek 25. születésnapját, ezért került elő az eddig titkolt RS8-as is, melyről pontos technikai adatokat nem közöltek, de az S8 Plus talán segít képbe helyezni minket. Az S8-as erősebbik változatában a 4 literes, biturbó V8-as 605 lovas teljesítményre és 750 Nm nyomatékra van belőve. 3,8 másodperc alatt gyorsul 100-as tempóra, a végsebessége pedig 305 km/óra. Ennél vélhetően durvább gép lett volna az RS8-as.