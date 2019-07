A brazíliai Itajaí városa még Sao Paulotól is délebbre található és eddig nem igazán hallhattunk róla, most viszont egy rendőrségi ügy kapcsán mégis előtérbe került. A helyi rendőrség buktatott le egy kis üzemet, ahol Ferrari- és Lamborghini-replikák készültek. Az olaszok már sokszor nagyobb tuningcégeknek sem engedik, hogy használják a bikás vagy lovacskás logót, így aztán érthető módon az ilyen gyenge hamisítványok is szúrják a szemüket.

A 14 és 19 millió forintnak megfelelő összegért árult autók technikai részletei nem ismertek, de egyértelműen valami szerényebb teljesítményű motor kerül ezekbe az alapokhoz igazítottan kissé aránytalan karosszériákba. Ezzel olyan rétegek számára biztosítják az egzotikus, európai sportautózás érzését, akik nem engedhetnék meg maguknak a valódi Lamborghini Huracánt.