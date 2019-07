A Top Gear egyik műsorvezetője, Chris Harris a napokban beszélgetett podcastjában David Clarkkal, aki a McLaren utcai és sportautó részlegének igazgatója volt 1994-től négy éven át. A The Collecting Cars névre hallgató műsorban többek között a McLaren F1 fejlesztésének hátteréről is mesélt Clark, amiben nagy szerepe volt egy kombi 5-ös BMW-nek is.

Míg ma egyre inkább álcázott autókban tesztelik az új technikát, addig korábban jóval többször előfordult, hogy egy korábbi modellbe pakolták be a frissen fejlesztett hajtásláncot. Ez remek lehetőség volt arra, hogy teljesen észrevétlenül végezhessék a teszteket. Igaz, ennek a módszernek kevesebb a marketing értéke.

A McLaren F1-es 391 km/órás végsebességével több mint 10 éven át volt a világ leggyorsabb autója és a szívómotoros sportautók között ma is tartja a címet. A fejlesztés kezdeti stádiumában az angolok partnereket kerestek a motor megalkotására, amivel kapcsolatban Gordon Murray kikötése volt, hogy szívónak kell lennie – többek közt a megbízhatósága miatt. A Hondához fordultak elsőként, de a japánok nem tudtak a paramétereknek megfelelő motort alkotni.

Velük ellentétben a BMW Motorsport részlege azonban elvállalta és megalkották az S70/2 kódjelű motort, melyet egy E34 M5 Touringban teszteltek. Bár a BMW több prototípusát is megmutatta már, ezt még nem láthatta soha a nagyközönség. Pedig az autó még létezik és a gyár tulajdonában van.