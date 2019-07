Megosztotta mindkét rajongótábort a BMW és a Toyota közösen fejlesztett sportautója, de a közös műszaki alapokkal együtt is lelkesen üdvözöljük a GR Suprát. Éppen ez a helyzet a Z4-essel is, melyet a bajorok elődjénél sportosabbra hangoltak és visszatért a vászontető is.

Mindkét autó hátsókerék-hajtású és ugyanaz a 8 gangos ZF automataváltó dolgozik bennük és persze a motor is megegyezik. A B58-as, 3 literes, soros, hathengeres turbómotor a 340 lóerőt teljesít és 500 Nm nyomatéka van. A Supra elvileg 4,3 másodperc alatt gyorsul 100-ra, a BMW két tizeddel lassabban éri el a tempót.