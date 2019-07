1984 októberében indult meg a BMW legelső sportlimuzinjának gyártása, ekkoriban ez volt a világ leggyorsabb négyajtósa. Az M5-ösből valamivel több mint 2200 darab készült, még kézi összeszereléssel és ezek közül csupán két példányt építettek eredetileg jobbkormányosnak. Az egyik épp most lett eladó és igazán remek története van.

Már a színe miatt is különleges, hiszen a sötétkék fényezést egyedileg rendelte a BMW angol importőre, ahogyan a belsővel sem fukarkodtak. A beltérben nem csak az üléseket húzták be a Cardinal piros bőrrel, hanem a műszerfalat és az ajtókárpitokat is. Ekkoriban kezdett igény mutatkozni az egyedi igények alapján épülő BMW-kre, amiket ma az Individual részleg készít.