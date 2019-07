Az kétszínű fényezést narancssárga elemekkel dobták fel és az érdekes részletekből a karosszériára is jutott bőséggel. Először ott vannak a felnik, melyek 3D nyomtatással készültek, akárcsak a tükör szárai és a beltér egyes elemei, mint a kormány és a fotelek konzolja. LED-es fényszórót kapott és fényjáték van a hatalmas Volkswagen logó mögött is. A beltérben mintás szőnyeg oldja a hangulatot.

Olvass tovább

Mikrofonokat helyeztek el benne és beszédfelismeréssel dolgozik a fedélzeti rendszer, így sokkal természetesebb az autóval történő kommunikáció. A rendszer ráadásul a Looking Glass II holografikus kijelzőjén is tájékoztat, mely úgy képes térbeli képet adni, hogy nem kell hozzá semmiféle háromdimenziós szemüveg. Még arcfelismerő rendszer is van benne.

A hajtás természetesen a modern idők szavára hallgatva elektromos, így a négyhengeres, léghűtéses boxermotor helyett elektromotor található a Type 20-nak elnevezett kisbuszban. 10 kWh-s akkuval, 120 lóerős teljesítménnyel és 235 Nm nyomatékkal jóval dinamikusabban mozog, mint eredeti formájában. Érdekesség továbbá a Porschéval közösen fejlesztett aktív pneumatikus felfüggesztés.

Forrás: carscoops.com