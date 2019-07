Sokáig nem volt engedélyezett az Amerikai Egyesült Államokba importálni olyan autókat, mint a Nissan Skyline. Pedig nagyon sokan szívesen kibékültek volna a jobbkormányos kialakítással és a valamivel nehézkesebb alkatrész ellátással egy ilyen vérbeli japán sportkupé kedvéért. Most viszont szabad a pálya, ezért sorra bukkannak fel a szép példányok az óceán másik oldalán. Ez a GT-R Nismo Edition ráadásul különleges is.

500 darab homologizációs példányt készítettek a Nissan Skyline GT-R Nismo Edition-ből az A-csoport szabályainak megfelelően. Ezen kívül 60 példányt építettek kifejezetten versenyautónak. Az utcai példányok közül a 279-es sorszámú keresi most új gazdáját. Nem vitték túlzásba a japánok a limitált szériás modellt, ami a külsőt illeti. Pedig dolgoztak rajta nem is keveset. A fegyverszürke színű autó több karosszériaeleme is alumíniumból készült és kivették belőle az ABS rendszert is, mellyel 45 kilogrammot spóroltak. Az autó súlya 1,4 tonna.

Nagyobb sebességnél ad több leszorítóerőt a hátsó tengelyre a Nismo Edition hátsó szárnya. Plusz hűtőnyílások vannak az első lökhárítóban, hogy segítsék a motor hűtését, melyre szüksége is volt a nagyobb feltöltők miatt. A híres RB26-os, soros, hathengeres, ikerturbós motor dolgozik az R32-es GT-R-ben és már alapból 280 lóerőt teljesít, ami mellé 353 Nm nyomatéka van. Ám a Nismo Edition nagyobb Garrett T04B turbói, kipufogórendszere és motorvezérlője miatt ennél jóval izmosabb gép lehet.