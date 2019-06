A Mazda RX-8-as nem csak különleges, de nagyon élvezetesen vezethető, kifejezetten sportos karakterű autó, amiben sajnos nem tart örökké a Wankel-motor csodája. A bolygódugattyús megoldás helytakarékos, egészen új hangi élményt ad, de sajnálatos módon akadnak bosszantó hátrányai a konstrukciónak. Ezért aztán rengeteg ilyen Mazda sorsa a motorcsere. Sokan gondolnak ilyenkor arra is, hogy valahogy jobbá tegyék az autót. De nem ebben az esetben.

Kevesebb mint 400 ezer forintnyi összegért árulja tulajdonosa ezt a piros autót, mely láthatóan túlvan már élete legszebb korszakán. A külső is lehangoló, de a kipakolt beltér se sejtet sok jót. Könnyű V8-as vagy pörgős négyhengeres motor hejtett ebbe egy 1991-es Ford F-150-esből származó, sorhatos blokk került. A hatalmas motor persze nem fért be a Wankel helyére, ezért a gépháztetőt el is hagyták róla.

A 4,9 literes, hathengeres motor nem egy erőgép, 145 ló és 359 Nm nyomaték jön ki belőle. Hozzácsapták az ötsebességes váltót és hegesztett differenciálművet is. A 2 rotoros Wankel az eredeti formájában 7000-nél adja le 192 lóerejét, mellé 5000-nél van 220 Nm nyomatéka.