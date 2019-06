Közel 21 kilométer hosszú és változatos burkolata, rengeteg különböző kanyarja és domborzati viszonyai miatt roppant kedvelt tesztelési helyszín a Nürburging, de természetesen a folyamatosan javuló köridők miatt is rendre ellátogatnak a gyártók ide. Ha pedig nem ők, akkor egy olyan német szaklap, mint a Sport Auto, akik több autóval is mentek már referenciakört a pályán. Most a BMW M5 erősebb, Competition változata volt soron, amivel olyan autók elé sikerült befurakodniuk a listába, mint a Porsche 911 Carrera S, a Lexus LFA vagy a BMW M4 GTS.

7 perc 35,9 másodperc alatt teljesítette a távot a 625 lóerős, biturbó V8-as motorral szerelt BMW M5 Competition a tapasztalt tesztpilótával, Christian Gebhardttal a volán mögött. A 600 lóerős változattal 7:38,92-es időt ment. Igazán figyelemre méltó számok egy 2 tonnás, összkerékhajtású limuzintól. Ám ettől a négyajtósok címvédője még nem érezheti veszélyben magát, hiszen a Jaguar XE SV Project 8 7:21,23-as idővel továbbra is a leggyorsabb limuzin a Nordschleifén.