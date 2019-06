Antonio Ciacci 1941 februárjában született az olaszországi Tivoli városában, aki később testvéreivel, Albertóval és Enricóal rock and roll együttest alapítottak. 1957-ben nevezte magát Little Tony-nak egyenesen Little Richard után, majd hamar alá is írtak a Durium Records. A kiadó főleg amerikai rock and roll dalok olaszországi kiadásával foglalkozott. A Little Tony & His Brothers még Angliában is sikereket ért el a ’60-as évek elején és ezt hazájukban is folytatni tudták.

Nagy sztár lett hazájában és külföldön is Antonio Ciacci, ami egyúttal sok pénzzel is járt. Az énekesnek három Lamborghini Miura is volt a birtokában, melyek közül az egyik az Azzurro Mexico nevű kék árnyalatot viselte. Az autót 1971-ben gyártották és csak két évvel később helyezték forgalomba Rómában. 764 darabot gyártottak a Miurából, de ilyen azúrkék színt eredetileg csupán 6 példány kapott, így Little Tony már akkor is igazán ritka gépet birtokolt.