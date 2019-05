A bölény az Egyesült Államok egyik legnagyobb szárazföldi emlőse, akár 1,85 méter magasra is megnőhet, hossza 3,5 méter, a bikák súlya elérheti az egy tonnát. Mondatnánk azt is, hogy méretei és tömege egy kisebb autóéval vetekednek, és talán ezért is támadnak könnyedén az embereket tartalmazó fémdobozra.

Annyi biztos, hogy haraguk jogos, ők voltak ott előbb.

Az amerikai bölényt csaknem sikerült teljesen kiirtani a XX. század elejére, kevesebb mint 1000 állat maradt. 1972-ben az állomány ismét kb. 30 000-re szaporodott. Az elkövetkező időkben az állatok száma tovább növekedett, és 1990-ben az összállományt legalább 120 000 állatra becsülték.