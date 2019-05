1991-ben indult meg a BMW Z3-as fejlesztése Burkhard Göschel vezetésével, a formatervért pedig Joji Nagashima volt a felelős. Az egész projekt már ’92 közepén kész volt, amikor befagyasztották egy rövid időre. Végül 1994. április 2-án adták be a dizájnra a szabadalmat, a gyártás pedig beindult 1995. szeptember 20-án a Dél-Karolinában lévő üzemben. Ezzel ez volt az első olyan BMW, melyet kizárólag Németországon kívül gyártottak.

Kezdetben négyhengeres motorokkal, majd a következő modellévben megérkeztek a sorhatosok is a gépháztető alá, aztán az M-es modellek következtek a sorban. Nagyobbakra nem is volt szükség, hiszen a kétüléses roadstert már ezek is könnyedén mozgatták. A belépőmodell a 116 lovas 1,8 literes, mely bő 10 másodperces gyorsulásával inkább a nyitott tetős élményre hajt, mint a száguldásra, de ennek ellenpontja a Z3 M. Ezekben már 3,2 literes, sorhatos dolgozik 321 lóval és 5,3 másodperc alatt lehozza a 100-as sprintet. A mérnökök azonban kíváncsiak voltak még egy őrült kombinációra, ezért a 4 méteres roadsterbe belepakolták a 12 hengeres motorjukat.