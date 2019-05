Már akkoriban is fájdalmas lett volna egy makulátlan Miurát összetörni a film kedvéért, ezért azt a jelenetet, amikor lelökik a hegyről a roncsot, egy eleve totálkárosra tört autóval vették fel. Ennek köszönhetően a szerpentinen száguldó Miura ma is létezik. Sőt, az olaszok kiváló állapotúra újították fel, de nem volt olyan egyszerű a gép nyomára akadni. Már Az olasz meló bemutatása után sokan kutakodtak a narancs Miura után, de nem akadtak nyomára. Végül csak mostanában jelentkezett Fritz Kaiser, a Liechtensteinben élő gyűjtő, hogy valószínűleg nála van a filmben szereplő Lamborghini.

Nem volt biztos benne, hiszen számtalan információ keringett az autóval kapcsolatban, de a Lamborghini kutatott és végül megállapította, hogy ez az a Miura P400-as. Ezt erősítette meg Enzo Moruzzi is, aki még a filmforgatásra vitte az autót, valamint kaszkadőrként vezette is. Még a film előkészítése során a Paramount Pictures csak annyit tudott, hogy egy sportkocsira lesz szükségük, ezért ellátogattak a Lamborghini Sant’Agata Bolognesében lévő főhadiszállására. Ott pillantották meg az összetört narancssárga Miurát. Mivel ekkoriban készült el egy pontosan olyan példány a gyárban, ezért azt használták a száguldós jelenethez.

Enzo Moruzzi elmesélte, hogy mivel a világos vajszínű bőrülések túl kényesek lettek volna, ezért a forgatásra fekete darabokra cserélték őket, a külön rögzített fejtámlákat azonban meghagyták az eredeti színben. A forgatás után a Miura visszakerült a Lamborghinihez, visszatették az eredeti üléseket és római tulajdonosához került. Több gazdája is volt az autónak, mely az idők folyamán egyre értékesebb lett. Minden idők egyik legszebb autójának is tartják, valamint az első igazi szupersportkocsinak is a Lamborghini Miurát, melynek 345 lóerős, 3,9 literes V12-esét keresztben építették be az utaskabin mögé. Az ára újonnan 20 ezer dollár volt, ez mai értéken bő 44 millió forintnak megfelelő összeg.

Forrás: Lamborghini