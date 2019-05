Andy Barcheck ma is épp úgy tipikus amerikai hot rodokat épít, mint régen, de volt egy olyan projektje, mely kilógott a sorból. Mégpedig egy Honda Civic, melyről néhány embernek viccből azt híresztelte, hogy a Honda egyik titkos autója, amit eredetileg B csoportos raliautónak szántak. Az autóból csupán kettő létezik és a másik példány japánban, egy raktárban pihen, ez viszont valamilyen csoda folytán eljutott az Egyesült Államokba. Pedig nem így van, az autó még ennél is ritkább.

Hiszen egy darab van belőle és azt épp Andy Barcheck építette, aztán versenyzett is vele nhányszor mielőtt eladta. Az autót a Renault 5 középmotoros változata ihlette, mely láthatóan mély nyomot hagyott az alkotáson. A kiszélesített karosszéria egészen gyárinak tűnik, pedig ez is Andy műve. A funkcionális légbeömlőkkel és a széles kerekekkel együtt igazán szép munka. Akárcsak a beltér, melyben a hátsó ülések helyére került a motor és a csövezésből látható, hogy a biztonság és a merevség is szempont volt.

Eredetileg egy 2,5 literes, Acurából származó V6 motor dolgozott az autóban, jelenlegi tulajdonosa azonban frissítette kicsit a technikát. Persze megmaradt a márkán belüli erőforrásnál, most egy Acura CL Type-S 225 lóerős 3,2 literes V6-osa van az autóban. Az üzemanyagtank az autó orrába került, a hűtő és a fékek pedig egy Corvette-ből származnak.