Komoly balesetet ússzott meg egy Tesla Model 3-as tulajdonosa Floridában. Részleteket egyelőre nem közöltek a balesetről, de a szemtanúk hamar felkapták a telefonjaikat és készítettek videót a becsapódás után. Ezeket jól látható, hogy az autón hosszában fut keresztül a szalagkorlát, de az utasok nem sérültek meg, ami kész csoda. A balesetet egyes feltételezések szerint a rosszul megválasztott sebesség okozta, de többe figyelmetlen vezetőt említenek.

Érdekes, hogy a légzsák nem nyílt ki az autóban, valamint az is, hogy a főképernyő használható és a lámpák is működnek. Az elektromos rendszer nagyja is túlélte a balesetet.