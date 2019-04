A hirdetés szövegezése lehet egy picit nagyképű és arrogáns, de ha jobban belegondolunk, akkor rohadtul igaza van a Camaro jelenlegi tulajdonosának.

Head up display, új Pirelli P Zero (600e Ft) gumikkal, Brembo fékekkel és betétekkel (250e Ft). Boston Premium Audio hifi, Transformers edition, padon írt egyedi vezérlés, kb 500LE. A gyári kipufogón kívül a jelenleg rajta lévő 3-os JBA kipufogó rendszert és a távirányítóról vezérelhető nyitott rendszert is adom, ami miatt láng jön a kipufogókból elképesztő hang mellett. Ha ülsz az étterem előtt és nézegetik, – mert nézegetik – akkor zárt ajtók mellett messziről távirányítóról beindítható. Garantált móka. Egyedileg gyártott lámpákkal rendelkezik. Kifogástalan, újszerű állapotban, hiba nélkül várja új, 2. gazdáját. Mindig fűtött garázsban állt, szerviz minden 9000km után. Magánszemélyként hirdetem, törzskönyv nálam, azonnal elvihető. Csak komoly vételi szándékkal hívj! 7 autóm közül ő az egyik, nem minden áron eladó, ezért ne alkudozz telefonon, gyere el Pécsre, hidd el, nem fog csalódást okozni! Kérlek tartsd tiszteletben, hogy az autót megtekinteni, bele ülni, kipróbálni csak a vételár felmutatásával lehet. Ajánlatodat és kérdéseidet várom.