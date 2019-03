Még szinte ropog a legfrissebb Toyota Supra, de már el is készült az első driftre épített példány az A90-esből és ontja a gumifüstöt. Sokat elmond Daigo Saitóról, hogy ő már akkor javában építgethette a GT Suprát, amikor még nem is volt kapható. Ez azért a Toyota részéről is kedves gesztus, hiszen így nemcsak a Japánból induló autósportot támogatják, hanem egy igazán remek versenyzőt is. Nem mellesleg pont azt a közönséget érik el vele, akik a leginkább fogékonyak a visszatérő sportkocsira.

A Toyota a BMW-vel fejlesztette közösen az A90-est, ezért javarészt a technika is a bajoroktól származik, még a 3 literes, turbós sorhatos is, ami miatt igazán sok kritikát kapott a modell. A másik fájó pontja sokak számára az új GR Suprának a formaterv, de szerencsére kiszélesítve, a megfelelő kerékdőléssel és kormányszöggel minden jól mutat. Daigo Saito csapata 42 nap alatt építette meg a legújabb driftgépet, amiben az is benne volt, hogy kidobták a kukába a német erőforrást.

Helyére a klasszikus 2JZ-GTE került, 3,4 literre bővítve, aztán rárakták az ordasnagy HKS GTIII-4R turbófeltöltőt és az egészet 800 lóerőig reszelték. Természetesen a futóművet is kicserélték, így szinte semmi nem maradt meg az új Suprából a szétvagdosott karosszérián kívül. Az eredmény pedig: