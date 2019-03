1978-ban nem volt a leggyakoribb autó még az európai utakon sem a Jaguar valaha gyártott legszebb sportkocsija, az E-Type. Ekkoriban azonban még ennél is távolabb bukkant fel az angol kétüléses, mégpedig Afrikában. Azon a kontinensen, ahol a szegénység, a kegyetlen időjárás, a rengeteg homok és a meglehetősen hiányos úthasználat még a legmegbízhatóbb autókat is komoly próba elé állítja.

2002-ben még egy dokumentumfilmben is feltűnt az autó, melyet Jean Rouch filmes és antropológus készített. Az autó cseppet sem számít megkímélt darabnak, ez látható is rajta, de ettől talán csak méginkább vonzó. Restaurált E-Type-ból rengeteg van, de olyanból valószínűleg csak ez az egy, ami túlélte Afrikát. Ahogyan a körülmények adták, úgy karban is tartották az autót, ami persze így nem tákolástól mentes. Viszont 2011-ig rendszeresen beindították, hogy működőképes maradjon, ám ezt követően pár évre ezek a rituálék elmaradtak, így az autó el is lustult. Nem indul be a fekete, ezüst dekorral feldobott Jaguar. Az autó 2014-ben került vissza Franciaországba, ahol új tulajdonosa azt szeretné, ha régi fényében ragyogna az autó.

Ebben az első szériás Jaguar E-Type-ban még 3,8 literes, soros, hathengeres motor dolgozik, ami 265 lóerejével akár 243 km/órás tempóval is repítheti a nyitott sportkocsit, melyre maga Enzo Ferrari mondta, hogy a legszebb autó a világon.

Forrás: classicdriver.com